Куртуа не согласен с де Брюйне: «Возраст не имеет значения, посмотрите на «Реал». У Бельгии хорошее сочетание опыта и молодости»

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Тибо Куртуа выразил несогласие с Кевином де Брюйне.

Ранее хавбек «Манчестер Сити», говоря о возможной победе сборной Бельгии на ЧМ-2022, заявил: «Никаких шансов, мы слишком стары, смотрю на нас как на аутсайдеров скорее».

«Возраст не имеет значения. Посмотрите на «Реал». Есть Модрич, Бензема... Как команда, мы сейчас играем немного иначе.

Слишком просто сказать, что проблема в возрасте. У нас хорошее сочетание опыта и молодости», – сказал сегодня вратарь «Реала».

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