Куртуа не согласен с де Брюйне: «Возраст не имеет значения, посмотрите на «Реал». У Бельгии хорошее сочетание опыта и молодости»

выразил несогласие с Кевином де Брюйне.

Ранее хавбек , говоря о возможной победе сборной Бельгии на , заявил: «Никаких шансов, мы слишком стары, смотрю на нас как на аутсайдеров скорее».

«Возраст не имеет значения. Посмотрите на «Реал». Есть Модрич, Бензема... Как команда, мы сейчас играем немного иначе.

Слишком просто сказать, что проблема в возрасте. У нас хорошее сочетание опыта и молодости», – сказал сегодня вратарь .

«У Бельгии нет шансов выиграть ЧМ, мы слишком стары». Проверили мысль Де Брюйне – он прав

Постаревшая Бельгия = имитация современного футбола. Сегодня был Азар-опорник (шок!)