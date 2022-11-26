Де Брюйне о победе Бельгии на ЧМ: «Никаких шансов, мы слишком стары, смотрю на нас как на аутсайдеров скорее»

Кевин де Брюйне не верит, что сборная выиграет чемпионат мира-2022.

«Никаких шансов, мы слишком стары.

Я думаю, наш шанс был в 2018 году. У нас хорошая команда, но она стареет. Мы потеряли нескольких ключевых игроков.

К нам приходят хорошие новые игроки, но они не на том уровне, на котором были другие игроки в 2018 году. Я скорее смотрю на нас как на аутсайдеров», – сказал полузащитник и сборной Бельгии.