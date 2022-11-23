Экс-игрок Бельгии Класен ждет победы на ЧМ-2022: «У нас лучшие вратарь и хавбек мира, Лукаку – один из лучших форвардов»
Экс-нападающий сборной Бельгии Нико Класен верит в победу на ЧМ-2022.
«Не было никакой подготовки, ни для одной команды. В этом отношении у Франции есть преимущество, как и у Бельгии. Потому что они долгое время играли одним составом и с одним тренером. Так что они имеют преимущество.
Более того, у нас лучший вратарь в мире [Тибо Куртуа], лучший полузащитник [Кевин де Брюйне], а Лукаку – один из лучших форвардов, когда играет.
Если центр поля смогут дополнить такие парни, как Троссард или Доку, я считаю, что Бельгия далеко пойдет», – заявил Класен.
Это последний шанс золотого поколения Бельгии. Хочется, чтобы у них получилось
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