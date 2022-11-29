Прото о Бельгии: «Великие чемпионы сплачиваются, когда что-то не так. А маленькие люди начинают палить в друг друга, считая себя большими игроками»

Сильвио Прото раскритиковал игроков сборной Бельгии на фоне сообщений о конфликтах.

Ранее сообщалось, что в сборной Бельгии очень плохая атмосфера. Кевин де Брюйне уже несколько лет не разговаривает с , и Леандро Троссард тоже игнорируют друг друга. Конфликт также есть между и .

Также стало известно, что после 0:2 от Марокко де Брюйне, Азар и Ян Вертонген ссорились в раздевалке. Лукаку пришлось вмешаться, чтобы их успокоить.

«Это типично для некоторых людей, у которых нет характера великих чемпионов. Великие чемпионы сплачиваются, когда что-то идет не так. А маленькие люди начинают палить в друг друга, считая себя большими игроками.

Думаю, Вертонгена задели слова де Брюйне. Возможно, он даже и не подразумевал что-то плохое, но Вертонген воспринял эти слова неверно, они его задели», – сказал бывший игрок сборной Бельгии.

Бельгия сыграет в матче заключительного тура группового этапа против Хорватии. Матч состоится 1 декабря, начало – в 18:00 по московскому времени.

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