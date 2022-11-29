Гакпо забил 3-й гол на ЧМ-2022 и догнал Мбаппе и Валенсию. У вингера 17 голов и 18 ассистов в 29 матчах сезона за Нидерланды и ПСВ

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Коди Гакпо делит первое место в списке лучших бомбардиров ЧМ-2022.

Вингер сборной Нидерландов открыл счет в матче 3-го тура группового этапа с Катаром (1:0, первый тайм).

23-летний футболист забил третий гол на турнире и догнал Килиана Мбаппе (Франция) и Эннера Валенсию (Эквадор).

Отметим, что Коди нанес 3 удара на этом ЧМ, и все они стали голевыми.

Кроме того, он стал 4-м нидерландским игроком, забившим в трех матчах ЧМ подряд. Ранее это делали Йохан Нескенс (1974), Деннис Бергкамп (1994) и Уэсли Снейдер (2010).

У Гакпо 17 голов и 18 ассистов в 29 матчах сезона за Нидерланды и ПСВ. Подробно со статистикой 23-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Напомним, в августе сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» предложит 34 млн фунтов за Гакпо. В итоге сделка не состоялась.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Гакпо очень похож на Анри, разрывает голландскую лигу и, видимо, укатит в «МЮ»

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