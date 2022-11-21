Гакпо стал лучшим игроком матча Сенегал – Нидерланды. Хавбек ПСВ забил победный гол

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Лучшим игроком матча ЧМ-2022 Сенегал – Нидерланды признан Коди Гакпо.

В матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре нидерландцы обыграли сборную Сенегала со счетом 2:0..

23-летний полузащитник ПСВ забил победный гол в ворота сенегальцев на 84-й минуте.

Гакпо забил 15 голов и сделал 18 ассистов в 27 матчах сезона за Нидерланды и ПСВ

Нидерланды не проигрывают 16 матчей после возвращения ван Гала – 12 побед, 4 ничьих

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