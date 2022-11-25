У Гакпо 16 голов и 18 ассистов в 28 матчах сезона за Нидерланды и ПСВ

Полузащитник Коди Гакпо совершил уже 34 результативных действия в сезоне-2022/23.

Футболист сборной Нидерландов отметился голом в матче с Эквадором (1:0, первый тайм) на 6-й минуте матча ЧМ-2022. В 1-м туре он забил победный гол в ворота Сенегала (2:0).

За 28 матчей сезона за сборную и ПСВ игрок отметился 16 голами и 18 голевыми передачами. Подробно со статистикой 23-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Напомним, в августе сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» предложит 34 млн фунтов за Гакпо. В итоге сделка не состоялась.

Гакпо – новый герой Нидерландов. Очень похож на Анри, разрывает голландскую лигу и, видимо, укатит в «МЮ»