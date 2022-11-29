ЧМ-2022. Нидерланды сыграют с Катаром, Англия против Уэльса, Иран – США

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Сборная Нидерландов сыграет с Катаром в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Также во вторник Эквадор встретится с Сенегалом, Англия – с Уэльсом, Иран будет противостоять США.

ЧМ-2022

3-й тур

Группа А

Нидерланды – Катар
Дата проведения
29 ноября, 18.00, «стадион Аль-Байт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Эквадор – Сенегал
Дата проведения
29 ноября, 18.00, «стадион Халифа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Группа В

Уэльс – Англия
Дата проведения
29 ноября, 22.00, «стадион Ахмед бин Али»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Иран – США
Дата проведения
29 ноября, 22.00, «стадион Аль-Тумама»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь ЧМ-2022

Таблицы ЧМ-2022

Мы сделали ламповую табличку ЧМ-2022. Ее можно распечатать и повесить на стену

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