ЧМ-2022. Нидерланды сыграют с Катаром, Англия против Уэльса, Иран – США

Сборная Нидерландов сыграет с Катаром в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Также во вторник Эквадор встретится с , – с , будет противостоять .

ЧМ-2022

3-й тур

Группа А

Группа В

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь ЧМ-2022

Таблицы ЧМ-2022

Мы сделали ламповую табличку ЧМ-2022. Ее можно распечатать и повесить на стену