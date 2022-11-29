ЧМ-2022. Нидерланды сыграют с Катаром, Англия против Уэльса, Иран – США
Сборная Нидерландов сыграет с Катаром в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.
Также во вторник Эквадор встретится с Сенегалом, Англия – с Уэльсом, Иран будет противостоять США.
3-й тур
Группа А
- Дата проведения
- 29 ноября, 18.00, «стадион Аль-Байт»
- Дата проведения
- 29 ноября, 18.00, «стадион Халифа»
Группа В
- Дата проведения
- 29 ноября, 22.00, «стадион Ахмед бин Али»
- Дата проведения
- 29 ноября, 22.00, «стадион Аль-Тумама»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Мы сделали ламповую табличку ЧМ-2022. Ее можно распечатать и повесить на стену
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