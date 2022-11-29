Бруну о 1-м мяче Уругваю: «В моменте показалось, что Роналду коснулся, а я отдал голевую»

ответил на вопрос о 1-м голе в матче с (2:0).

– Что случилось с первым голом? Он ваш или нет?

– Не думаю, что это правда важно. В моменте мне показалось, что Криштиану коснулся, а я отдал голевую. Но надо думать о матче против Кореи.

– Что вы думаете про акцию выбежавшего болельщика?

– У меня нет мнения, если честно. Я даже не видел и был сконцентрирован на матче. Я уже говорил об этом не раз. Мы все в сборной говорили об этом и сказали, что поддерживаем права человека, но у нас нет сил изменить что-то с точки зрения политики.

Не знаю, зачем выбежал человек. Это был какой-то месседж или для фото с Криштиану, я не знаю, – передает слова полузащитника сборной Португалии корреспондент Ярослав Сусов.

На 54-й минуте сборная Португалии открыла счет в матче с Уругваем. Сперва гол был записан на , но позже оказалось, что 37-летний игрок, вероятно, не коснулся мяча головой. Поэтому мяч переписали на Фернандеша.

Португалия направит ФИФА доказательства того, что автором этого гола стал Роналду. Форвард уверен, что коснулся мяча.

Гол Роналду переписали на Бруну! Криш коснулся кончиками волос или все-таки нет?