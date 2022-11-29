У Роналду 4 гола в 20 матчах сезона: с пенальти – «Шерифу» и Гане, с игры – «Эвертону» и «Шерифу»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу премьер-лига Англия ЧМ-2022 Футбол

Нападающий Криштиану Роналду забил четыре мяча в текущем сезоне.

Португалец не сумел отметиться результативными действиями в матче сборных Португалии и Уругвая (2:0) на ЧМ-2022, хотя изначально на него был записан гол хавбека Бруну Фернандеша.

В сезоне-2022/23 за 20 матчей в составе «Манчестер Юнайтед» и своей национальной команды 37-летний футболист лишь дважды забил с игры: «Шерифу» (3:0) и «Эвертону» (2:1). Еще дважды он реализовал пенальти: против Ганы (3:2) и «Шерифа» (2:0).

Подробно со статистикой Роналду можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные