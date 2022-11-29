Бруну Фернандеш поделился мнением о матче с (2:0).

«Это наша команда, наше единство, наша отдача и взаимопомощь. Все это позволяет нам добиваться таких результатов», – сказал полузащитник о победе.

Первый гол Фернандеша сначала был записан на .

«Я праздновал гол так, как будто он принадлежал Криштиану, казалось, он коснулся мяча. Моей целью было сделать ему передачу, но мы рады, что это победа команды, кто бы ни забил.

Криштиану – нападающий, он ищет голы, это важно для игроков на острие, но самое главное, что мы в следующем раунде», – добавил .

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