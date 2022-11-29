Бруну о голе, переписанном с Роналду: «Криштиану – нападающий, он ищет голы. Важно, что мы прошли в следующий раунд»
Бруну Фернандеш поделился мнением о матче с Уругваем (2:0).
«Это наша команда, наше единство, наша отдача и взаимопомощь. Все это позволяет нам добиваться таких результатов», – сказал полузащитник «МЮ» о победе.
Первый гол Фернандеша сначала был записан на Криштиану Роналду.
«Я праздновал гол так, как будто он принадлежал Криштиану, казалось, он коснулся мяча. Моей целью было сделать ему передачу, но мы рады, что это победа команды, кто бы ни забил.
Криштиану – нападающий, он ищет голы, это важно для игроков на острие, но самое главное, что мы в следующем раунде», – добавил Бруну Фернандеш.
Гол Роналду переписали на Бруну! Криш коснулся кончиками волос или все-таки нет?
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