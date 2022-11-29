Сантуш о голе Бруну, переписанном с Роналду: «Португалия сыграла отлично, а остальное неважно»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался после игры с (2:0).

– Была небольшая растерянность, непонятно было, кто забил первый мяч – Роналду или Фернандеш. Вам важно, кто забил?

– Наша команда сыграла отличный матч, а все остальное неважно.

– забил два мяча, был близок к хет-трику. Что думаете о его выступлении?

– Это результат командной работы. Если бы все не работали хорошо, то ни у кого не получалось бы. Надо фокусироваться на команде.

Кошта тоже сделал два важных сейва, так что нам не стоит концентрироваться на отдельных игроках, – передает слова Сантуша корреспондент .ru Ярослав Сусов.