Тренер США об инциденте с флагом Ирана: «Мы приносим извинения, но игроки ничего не знали о публикации. Наши мысли с иранским народом»

Главный тренер сборной США высказался об инциденте с флагом Ирана.

Ранее в соцсетях американской сборной появилась таблица группы B после двух проведенных туров группового этапа . При этом на флаге Ирана не было эмблемы Исламской Республики – только зеленая, белая и красная полосы.

«Игроки и персонал ничего не знали о том, что было размещено. Иногда некоторые моменты – вне нашего контроля. Мы считаем, что это будет матч, результат которого будет зависеть от того, кто приложит больше усилий, кто будет лучше действовать на поле.

И мы не сосредоточены на этих внешних аспектах. Все, что мы можем сделать – это принести извинения от имени игроков и персонала, но мы в этом не участвовали.

Мы понятия не имели о том, что выкладывает Федерация футбола США. Персонал и игроки понятия не имели. А для нас главное – этот матч.

Я не хочу показаться отстраненным или безразличным, говоря это, но ребята очень много работали последние четыре года. У нас есть 72 часа между матчами с Англией и Ираном, и мы действительно сосредоточены на том, как победить Иран и как нам выйти в плей-офф.

Конечно, наши мысли с иранским народом... вся страна, вся команда, все, но мы сосредоточены на этом матче», – заявил Грегг Берхалтер.

Сборные США и Ирана встретятся в 3-м туре группового турнира чемпионата мира в Катаре. Матч состоится 29 ноября.

Иран потребовал отстранить США на 10 игр за «оскорбление достоинства» страны после публикации флага без эмблемы Исламской Республики