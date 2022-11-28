Карлуш Кейруш: «США совершили скачок от соккера к футболу. Они провели два матча лучше всех в группе»

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш оценил игру сборной США на .

«Завтра мы сыграем против, несомненно, самой стабильной команды, команды, которая, вероятно, провела два матча лучше всех в этой группе, – сборной США.

Она очень хорошо сыграла против Уэльса в первой игре и против Англии во второй. Игра остальных команд, в том числе нашей, не была настолько последовательной.

Так что мы знаем, с какими сложностями завтра столкнемся. США – очень хорошая команда, здорово организованная, стремящаяся к тому же, что и мы.

Могу сказать вот что: она совершила скачок от соккера к футболу», – заявил Кейруш.

Игра Ирана с начнется 29 ноября в 22:00 по московскому времени.