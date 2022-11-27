Месси – первый в истории игрок с ассистами на 5 чемпионатах мира

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Сборная Мексики по футболу ЧМ-2022 Энцо Фернандес Футбол

Лионель Месси отличился голевым пасом на пятом чемпионате мира.

Нападающий сборной Аргентины отдал голевую передачу Энцо Фернандесу в матче против Мексики во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022 (2:0). В этой игре Месси также забил сам.

Форвард стал первым игроком в истории, записавшим на свой счет голевые передачи на пяти чемпионатах мира. В 2006 году он сделал 1 ассист, а в 2010-м, 2014-м и 2018-м – по 2. 

Подробную статистику 35-летнего игрока можно найти здесь

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