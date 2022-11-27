Месси – первый в истории игрок с ассистами на 5 чемпионатах мира

отличился голевым пасом на пятом чемпионате мира.

Нападающий сборной отдал голевую передачу Энцо Фернандесу в матче против во 2-м туре группового этапа (2:0). В этой игре Месси также забил сам.

Форвард стал первым игроком в истории, записавшим на свой счет голевые передачи на пяти чемпионатах мира. В 2006 году он сделал 1 ассист, а в 2010-м, 2014-м и 2018-м – по 2.

Подробную статистику 35-летнего игрока можно найти здесь.