Месси – первый в истории игрок с ассистами на 5 чемпионатах мира
Лионель Месси отличился голевым пасом на пятом чемпионате мира.
Нападающий сборной Аргентины отдал голевую передачу Энцо Фернандесу в матче против Мексики во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022 (2:0). В этой игре Месси также забил сам.
Форвард стал первым игроком в истории, записавшим на свой счет голевые передачи на пяти чемпионатах мира. В 2006 году он сделал 1 ассист, а в 2010-м, 2014-м и 2018-м – по 2.
Подробную статистику 35-летнего игрока можно найти здесь.
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