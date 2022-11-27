Рой Кин об 1+1 Месси с Мексикой: «Он делал то, что присуще великим игрокам. Два гола в двух матчах – на таких нельзя ставить крест»

Рой Кин оценил игру в матче с Мексикой (2:0).

Форвард сборной Аргентины забил гол и сделал результативную передачу.

«Он делал то, что присуще всем великим игрокам. Все решают эпизоды: его техника, шикарное завершение. Незаурядная в целом игра. Два гола в двух матчах – на таких футболистах нельзя ставить крест.

Нужно отдать должное , они перевернули игру и смогли победить благодаря мастерству. Сегодня они будут чувствовать себя гораздо лучше», – сказал экс-игрок «МЮ» и сборной Ирландии в эфире ITV1.

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