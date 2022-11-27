Месси и «Интер» Майами ускорят переговоры после ЧМ-2022. «ПСЖ» делает все, чтобы удержать Лео
«ПСЖ» надеется сохранить форварда Лионеля Месси в составе на следующий сезон.
По сведениям RMC Sport, парижане делают все для того, чтобы удержать аргентинца.
При этом Месси, как и утверждалось The Times, действительно ведет переговоры с «Интером» из Майами. Процесс должен ускориться после завершения чемпионата мира в Катаре.
Сообщалось, что 35-летний нападающий может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории МЛС.
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