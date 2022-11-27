Месси и «Интер» Майами ускорят переговоры после ЧМ-2022. «ПСЖ» делает все, чтобы удержать Лео

надеется сохранить форварда в составе на следующий сезон.

По сведениям RMC Sport, парижане делают все для того, чтобы удержать аргентинца.

При этом Месси, как и утверждалось The Times, действительно ведет переговоры с из Майами. Процесс должен ускориться после завершения чемпионата мира в Катаре.

Сообщалось, что 35-летний нападающий может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории .