Месси и «Интер» Майами ускорят переговоры после ЧМ-2022. «ПСЖ» делает все, чтобы удержать Лео

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«ПСЖ» надеется сохранить форварда Лионеля Месси в составе на следующий сезон.

По сведениям RMC Sport, парижане делают все для того, чтобы удержать аргентинца.

При этом Месси, как и утверждалось The Times, действительно ведет переговоры с «Интером» из Майами. Процесс должен ускориться после завершения чемпионата мира в Катаре.

Сообщалось, что 35-летний нападающий может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории МЛС.

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