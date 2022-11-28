Анхель Ди Мария: «Для меня Месси – это все, лучший игрок мира. Мой пас перед голом был дерьмовым, но он находит решения в любой ситуации»
Анхель Ди Мария считает, что его пас на Лео Месси перед голом Мексике был плохим.
На 64-й минуте Месси открыл счет в матче 2-го тура группового этапа против Мексики (2:0), забив дальним ударом. Ди Мария покатил ему мяч вдоль линии штрафной.
«Пас был дерьмовым, но Месси находит решения в любой ситуации. Важно лишь то, что мяч до него дошел.
За минуту до гола мы поговорили. Он сказал, что мексиканцы глубоко опускаются и узко располагаются внутри штрафной, а из-за этого перед штрафной появляется свободное пространство. Из-за этого он попросил меня попытаться дать ему мяч в этой зоне.
Я ждал, когда момент появится и сделал пас. И он забил потрясающий гол. Больше у меня нет слов.
У меня был шанс поиграть с лучшим игроком мира в одном клубе, а еще мы уже 14 лет вместе в сборной. Для меня Лео – это все», – сказал вингер сборной Аргентины и «Ювентуса».
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