Орлов о драке «Зенита» и «Спартака»: «Соболева должны по-особому наказать. Чистой воды хулиганство, как в подворотне»

Журналист Геннадий Орлов недоволен работой судьи на игре «Зенит» – «Спартак».

– Москалев слишком поздно начал показывать карточки. По факту – не упредил драку... Он главный виновник конфликта на футбольном поле. Какой-то лояльный рефери. Не впечатлил...

Где авторитет? Москалева никто не слушал... Я же сидел на матче, видел все своими глазами.

– Что вы видели?

– Промес по своей натуре провокатор, задира. Ну вот такой он по духу. У них все время возникали какие-то стычки с Барриосом. Тот тоже отвечал. И судья не мог этого не видеть!

Но Москалев даже не провел профилактической беседы. Ну подзови к себе обоих и предупреди: в следующий раз покажу желтую! Но меня неприятно удивило другое.

– Что?

– Кого удалили у «Спартака»?

– Николсона, Соболева и Селихова.

– Так вот куда полетел Соболев?! Он уже был заменен! Что это за дела такие?! Его должны по-особому наказать. Зачем он это сделал?

– Вступился за своих.

– Но он же находился за пределами поля! Это все равно что выскочить на ринг, когда там дерутся боксеры. Это уже чистой воды хулиганство. Ну что это такое? Как в подворотне? За своих? По-пацански? Ребята, это футбол, вас показывают по телевизору. Надеюсь, КДК во всем разберется.

Хочется больше говорить об игре. «Спартак» свою задачу выполнил, сыграл на ничью. В первом тайме красно-белые вообще не шли даже вперед. После перерыва «Зенит» создал несколько опасных моментов. Но у питерцев непродуктивно сыграл Сергеев, да и Кассьерра вышел на замену неудачно.

В общем, сине-бело-голубым нужен еще нападающий, – сказал Орлов.

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