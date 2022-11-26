Вратарь «Торпедо» Бабурин: «Переход Дзюбы воспринял бы положительно. Он помог бы на поле»

высказался о возможном переходе в .

Дзюба ранее расторг контракт с «Адана Демирспор» и остается свободным агентом.

«Трансфер Дзюбы в «Торпедо» воспринял бы положительно, мы с ним хорошо дружим. 100% он помог бы на поле.

Но оценить вероятность с точки зрения возможности клуба и желания Артема я никак не могу. На эту тему мы с ним не общались», – сказал вратарь «Торпедо».