Витцель назвал Дзюбу лучшим россиянином, с которым играл в «Зените»: «Он и забивает, и придерживает мяч. Двигается на поле очень прилично»

назвал лучшим россиянином, с которым играл в «Зените».

– Что помните о «Зените»?

– Это были действительно приятные 4,5 года. Замечательное время!

– Что больше всего понравилось?

– Примерно все!

– С кем‑то из той команды поддерживаете связь?

– Нет, ни с кем из не общаюсь.

– Лучший российский игрок, с которым довелось играть в «Зените»?

– Думаю, Дзюба.

– Почему он?

– Потому что у него разнообразный профайл. Он и тот, кто забивает, и тот, кто может придержать мяч. Также двигается на поле очень прилично.

– У Дзюбы сейчас нет клуба…

– Слушайте, давайте не перебарщивать [с такими вопросами]. Мы на чемпионате мира, мы здесь не затем, чтобы говорить о «Зените», – сказал полузащитник сборной Бельгии и «Атлетико».