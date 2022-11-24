Витцель назвал Дзюбу лучшим россиянином, с которым играл в «Зените»: «Он и забивает, и придерживает мяч. Двигается на поле очень прилично»
Аксель Витцель назвал Артема Дзюбу лучшим россиянином, с которым играл в «Зените».
– Что помните о «Зените»?
– Это были действительно приятные 4,5 года. Замечательное время!
– Что больше всего понравилось?
– Примерно все!
– С кем‑то из той команды поддерживаете связь?
– Нет, ни с кем из «Зенита» не общаюсь.
– Лучший российский игрок, с которым довелось играть в «Зените»?
– Думаю, Дзюба.
– Почему он?
– Потому что у него разнообразный профайл. Он и тот, кто забивает, и тот, кто может придержать мяч. Также двигается на поле очень прилично.
– У Дзюбы сейчас нет клуба…
– Слушайте, давайте не перебарщивать [с такими вопросами]. Мы на чемпионате мира, мы здесь не затем, чтобы говорить о «Зените», – сказал полузащитник сборной Бельгии и «Атлетико».
Комментарии