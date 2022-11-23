Президент «Торпедо» допустил подписание .

В начале ноября экс-форвард «Зенита» расторг контракт с «Адана Демирспор».

— В Кубке вышло в следующий раунд, но в чемпионате дела плохи. Что делать?

— Работать. И усиливаться.

— Как идет работа над тем, чтобы заманить Дзюбу в команду?

— Без комментариев.

— Как заманить? Вы говорили с ним?

— Да, но давно. И мы об этом не говорили.

— Правда ли, что пожелания контракта у игрока — 1,5 млн евро в год?

— Не знаю. Не хотите у него спросить?

— Но, получается, «Рубина» у него уже нет. Ваши шансы повышаются.

— Как «Рубин» – нет? Вы больше меня знаете. Я таких подробностей не знаю. Мы ищем варианты.

— Вы готовы сделать ему предложение?

— Это не исключено. Как и любой другой вариант. Это [по Дзюбе] коллективное решение, я в последнюю очередь высказываюсь.

— Главная цель в зимнюю трансферную кампанию — форвард?

— Нападающий нам не повредит. Нам он очень сильно поможет.

— Вопрос с Дзюбой для вас не закрыт?

— Нет. Не закрыт. Такая вероятность [его приглашения] возможна.

— Но с ним надо контактировать. Вы не выходили с ним на связь?

— Пока нет, – сказал .