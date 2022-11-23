Геркус допустил переход Дзюбы в «Торпедо»: «Такая вероятность возможна. Нападающий нам не повредит»
Президент «Торпедо» допустил подписание Артема Дзюбы.
В начале ноября экс-форвард «Зенита» расторг контракт с «Адана Демирспор».
— В Кубке «Торпедо» вышло в следующий раунд, но в чемпионате дела плохи. Что делать?
— Работать. И усиливаться.
— Как идет работа над тем, чтобы заманить Дзюбу в команду?
— Без комментариев.
— Как заманить? Вы говорили с ним?
— Да, но давно. И мы об этом не говорили.
— Правда ли, что пожелания контракта у игрока — 1,5 млн евро в год?
— Не знаю. Не хотите у него спросить?
— Но, получается, «Рубина» у него уже нет. Ваши шансы повышаются.
— Как «Рубин» – нет? Вы больше меня знаете. Я таких подробностей не знаю. Мы ищем варианты.
— Вы готовы сделать ему предложение?
— Это не исключено. Как и любой другой вариант. Это [по Дзюбе] коллективное решение, я в последнюю очередь высказываюсь.
— Главная цель в зимнюю трансферную кампанию — форвард?
— Нападающий нам не повредит. Нам он очень сильно поможет.
— Вопрос с Дзюбой для вас не закрыт?
— Нет. Не закрыт. Такая вероятность [его приглашения] возможна.
— Но с ним надо контактировать. Вы не выходили с ним на связь?
— Пока нет, – сказал Илья Геркус.
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