Президент «Оренбурга» о Роналду и Дзюбе: «Мы не берем таких. Хотим, чтобы в коллективе была химия»
Президент «Оренбурга» ответил на вопрос о подписании Криштиану Роналду.
«Мы не берем таких, как Роналду. Ни Дзюба, ни Роналду. Мы хотим, чтобы у нас в коллективе была химия.
Взять его, чтобы нянчиться? У нас для этого слишком незначительные ресурсы. Мы бы такие деньги не потянули. Мы клуб, который считает каждую копейку», – сказал Василий Еремякин.
По итогам первой части РПЛ «Оренбург» идет на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 25 очков в 17 матчах.
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