Президент «Оренбурга» о Роналду и Дзюбе: «Мы не берем таких. Хотим, чтобы в коллективе была химия»

Президент «Оренбурга» ответил на вопрос о подписании .

«Мы не берем таких, как Роналду. Ни Дзюба, ни Роналду. Мы хотим, чтобы у нас в коллективе была химия.

Взять его, чтобы нянчиться? У нас для этого слишком незначительные ресурсы. Мы бы такие деньги не потянули. Мы клуб, который считает каждую копейку», – сказал Василий Еремякин.

По итогам первой части идет на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 25 очков в 17 матчах.

Компани о Роналду в «Бернли»: «Нам нужны игроки, которые умеют бегать»

Об отсутствии интереса к Роналду заявил «Эштон Юнайтед» из нон-лиги. Ранее клуб хотел арендовать Холанда