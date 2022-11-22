«Венеция» опровергла интерес к Дзюбе. Регламент не позволяет клубу заявлять игроков без паспорта Шенгенской зоны
«Венеция» опровергает сообщения об интересе к Артему Дзюбе.
Пресс-служба клуба опровергает интерес к российскому нападающему уже во второй раз за несколько дней.
Согласно регламенту, клубы итальянской серии B не могут заявлять игроков, не имеющих паспорта одной из стран Шенгена, если эти игроки приезжают напрямую из-за границы.
Бывший нападающий «Адана Демирспор» после расторжения контракта с турецким клубом находится в статусе свободного агента.
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