«Венеция» опровергла интерес к Дзюбе. Регламент не позволяет клубу заявлять игроков без паспорта Шенгенской зоны

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«Венеция» опровергает сообщения об интересе к Артему Дзюбе.

Пресс-служба клуба опровергает интерес к российскому нападающему уже во второй раз за несколько дней.

Согласно регламенту, клубы итальянской серии B не могут заявлять игроков, не имеющих паспорта одной из стран Шенгена, если эти игроки приезжают напрямую из-за границы.

Бывший нападающий «Адана Демирспор» после расторжения контракта с турецким клубом находится в статусе свободного агента.

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