Польша — Саудовская Аравия — 2:0, обзор матча Чемпионата мира по футболу 26.11.2022

Сборная Саудовской Аравии потерпела поражение от сборной Польши в матче второго тура группы C.

Первый тайм характеризовался жесткой борьбой и большим количеством желтых карточек (судья показал пять карточек игрокам). Саудовцы были активнее в первой половине первого тайма, однако вскоре Польша перехватила инициативу и открыла счет на 39-й минуте: отличился Петр Зелиньски.

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На 44-й минуте за фол Крыстяна Белика против Салеха Аль-Шехри в ворота польской сборной был назначен пенальти (понадобился просмотр повтора). Однако Войчех Шченсны не только взял удар Салема Аль-Давсари, но и справился с добиванием от Мохаммеда Аль-Бурайка.

Саудовская Аравия на 55-й минуте могла сравнять счёт, однако несколько раз мяч попал в польских защитников. Польша на 64-й минуте ответила ударом Аркадиуша Милика головой в перекладину, а спустя пару минут Роберт Левандовски попал в штангу.

Саудовцы не останавливались – на 78-й минуте Абдулела Аль-Мальки опасно пробил низом с линии штрафной, но мяч прошел рядом с правой штангой. Однако на 82-й минуте Роберт Левандовски забил второй мяч сборной Польши после ошибки того же Аль-Мальки.

Попытки саудовцев отыграться не имели успехов, равно как и попытки поляков довести счёт до разгромного.

Видеообзор матча Польша – Саудовская Аравия