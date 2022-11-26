34-летний Левандовски впервые в карьере забил на чемпионате мира. Поляк заплакал после гола саудовцам

Теги Барселона Ла Лига Сборная Польши по футболу Сборная Саудовской Аравии по футболу Роберт Левандовски ЧМ-2022 Футбол

Роберт Левандовски впервые в карьере забил на чемпионате мира.

Нападающий сборной Польши отличился на 82-й минуте матча против Саудовской Аравии во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022 (2:0, второй тайм).

Празднуя взятие ворот, 34-летний футболист заплакал. 

Ранее в этом матче игрок, представляющий «Барселону», ассистировал Петру Зелиньскому. Это было его первое результативное действие в рамках чемпионатов мира. 

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Польша – Саудовская Аравия

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные