Где смотреть Сборная Саудовской Аравии – Сборная Мексики, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат мира 30 ноября
В среду, 30 ноября, сыграют сборная Саудовской Аравии и сборная Мексики в группе C Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре.
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Во сколько играют Саудовская Аравия – Мексика
- Игра пройдет на стадионе «Lusail Iconic Stadium».
- Встречу будут в прямом эфире показывать каналы Матч Страна и Матч Футбол 1.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
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