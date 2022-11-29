Во сколько играют Сборная Польши – Сборная Аргентины, ЧМ-2022, 30 ноября, время начала матча

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В среду, 30 ноября, сыграют сборная Польши и сборная Аргентины в группе C Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре.

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Где смотреть матч Польша – Аргентина

  • Игра пройдет на стадионе «Stadium 974».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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