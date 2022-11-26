Шченсны отбил пенальти и добивание в матче с Саудовской Аравией
Вратарь сборной Польши Войчех Шченсны отразил пенальти в матче против Саудовской Аравии.
Команды играют в рамках 2-го тура группового этапа ЧМ-2022. На 45-й минуте главный арбитр матча Уилтон Сампайо назначил 11-метровый в ворота поляков, посмотрев повтор эпизода с фолом Крыстяна Белика, сбившего соперника в штрафной площади.
С точки пробил хавбек саудовцев Салем Аль-Досари, Шченсны отбил его удар. Затем голкипер отразил и добивание от Мохаммеда Аль-Брейка, переведя мяч на угловой.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Польша – Саудовская Аравия.
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