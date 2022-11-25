Испания — Германия: стартовые составы команд на матч Чемпионата мира по футболу 2022

В заключительном матче второго тура группового этапа в группе E на Чемпионате мира по футболу 2022 сыграют сборные Испании и Германии. Поединок пройдет на стадионе «Аль-Байт» и начнется в 22.00 по московскому времени. Sports.ru будет вести текстовую трансляцию встречи.

Где смотреть матч Испания – Германия

Во сколько матч Испания – Германия

Стали известны стартовые составы команд.

Испания: Унаи Симон – Карвахаль, Лапорт, Родри, Альба – Бускетс, Педри, Гави – Ольмо, Асенсио, Ферран Торрес.

Германия: Нойер – Зюле, Рюдигер, Керер, Раум – Гюндоган, Горетцка, Киммих – Мюллер, Гнабри, Мусиала.

Помимо этих двух сборных, в группе E выступают национальные команды Японии и Коста-Рики.