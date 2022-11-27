Испания — Германия, 27.11.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч
Во втором туре групповой стадии Чемпионата мира по футболу сыграют сборные, способные побороться за чемпионский титул. В городе Эль-Хауре пройдет матч Испания — Германия. Команды сыграют на поле стадиона «Аль-Байт». Начало встречи в 22:00 по московскому времени.
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Испания
Испания стартовала с самой результативной победы на чемпионатах мира с 2010 года. Испанцы отправили в ворота Коста-Рики 7 мячей. Последний раз счет 7:0 был в матче Португалия — Северная Корея. Дублем в матче отметился Ферран Торрес. По голу на счету Дани Ольмо, Марко Асенсио, Гави, Карлоса Солера и Альваро Мораты. Испания не останавливала атаки на протяжении всего матча. 6 гол был забит на 90 минуте, 7 отправлен в сетку ворот Кейлора Наваса на второй компенсированной минуте. У Коста-Рики показатель xG 0.
Подопечные Луиса Энрике проиграли всего один из десяти последних матчей. Поражение 1:2 от Швейцарии дома. В остальных матчах 7 побед и 2 ничьи. Разница голов 25:7.
Факты и цифры:
- Испания забивает в 10-ти матчах кряду;
- Испания забивает в 9 из 10 матчей ЧМ;
- Испания забивает 1 мяч в четырех очных встречах на ЧМ;
- Испания забивает во втором тайме в 4 матчах;
- Испания не проигрывает в 6 матчах ЧМ.
Германия
Германия усложнила себе задачу по выходу из группы. Немецкая сборная стартовала с поражения от Японии 1:2. Немцы открыли счет в первом тайме, реализовав пенальти. 11-метровый исполнил Илкай Гюндоган. По количеству созданных моментов в первом тайме немецкая сборная могла рассчитывать на 2-3 гола. Первый удар по воротам Германии японцы нанесли только в компенсированное время первого тайма. Во второй половине игры тренер японской сборной сделал успешные замены. Оба гола на счету резервистов.
Поражение от Японии стало вторым в четырех последних играх. До этого немецкая сборная уступила Венгрии 0:1. Всего в 10-ти играх два поражения, три победы и 5 ничьих. Разница голов 16:12
Факты и цифры:
- Германия пропускает в 8 из 10 матчей;
- В трех гостевых играх Германии забивают обе команды;
- Германия пропускает в 8 официальных матчах;
- Германия пропускает в 5 из 6 матчей ЧМ;
- Германия проиграла 3 из 4 матчей на ЧМ;
- Не больше 3 голов забивалось в 8 из 9 матчей Германии на ЧМ;
- Германия не забивает больше 1 гола в 5 из 7 матчей ЧМ;
У Лероя Сане травма колена, его выход на поле под вопросом.
Прогноз на матч ЧМ-2022 Испания — Германия
В паре нет явного претендента на три очка. По котировкам букмекеров Испания выступает фаворитом матча. Ниже коэффициенты на основной исход и результативность игры.
|
Букмекерская контора
|
Победа Испании
|
Ничья
|
Победа Германии
|
ТМ2,5
|
ТБ2,5
|
1хСтавка
|
2,41
|
3,58
|
2,896
|
2,20
|
1,72
|
Winline
|
2,41
|
3,60
|
2,80
|
2,10
|
1,71
|
Мелбет
|
2,43
|
3,55
|
2,87
|
2,12
|
1,75
|
BetBoom
|
2,44
|
3,56
|
2,88
|
2,13
|
1,76
|
Leon
|
2,36
|
3,56
|
2,89
|
2,19
|
1,70
|
Pari
|
2,35
|
3,65
|
2,90
|
2,18
|
1,75
|
Fonbet
|
2,35
|
3,65
|
2,90
|
2,18
|
1,75
|
Лига Ставок
|
2,47
|
3,55
|
2,80
|
2,10
|
1,72
|
Олимпбет
|
2,43
|
3,63
|
2,83
|
2,13
|
1,74
|
Марафон
|
2,39
|
3,58
|
2,90
|
2,20
|
1,72
В рамках ЧМ команды сыграли 4 раза и преимущество на стороне немецкой сборной. Германия была сильнее на турнирах 1966 и 1982 годов. Испания выиграла последний матч на турнире 2010 года. В 1994 команды сыграли вничью. В трех из четырех матчей прошла ставка на обмен голами. Если брать все официальные встречи, то у команд равенство: по четыре победы и три ничьи. Германия провела не самый плохой матч с Японией, если смотреть на созданные моменты. В игре с Испанией немецкая сборная может рассчитывать на гол. Ставка на матч: «обе забьют — да» с коэффициентом 1,57 по линии БК «Марафон».
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