Испания — Германия, 27.11.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч

Во втором туре групповой стадии Чемпионата мира по футболу сыграют сборные, способные побороться за чемпионский титул. В городе Эль-Хауре пройдет матч Испания — Германия. Команды сыграют на поле стадиона «Аль-Байт». Начало встречи в 22:00 по московскому времени.

Все голы ЧМ-2022

Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

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Испания стартовала с самой результативной победы на чемпионатах мира с 2010 года. Испанцы отправили в ворота Коста-Рики 7 мячей. Последний раз счет 7:0 был в матче Португалия — Северная Корея. Дублем в матче отметился Ферран Торрес. По голу на счету Дани Ольмо, Марко Асенсио, Гави, Карлоса Солера и Альваро Мораты. Испания не останавливала атаки на протяжении всего матча. 6 гол был забит на 90 минуте, 7 отправлен в сетку ворот Кейлора Наваса на второй компенсированной минуте. У Коста-Рики показатель xG 0.

Подопечные Луиса Энрике проиграли всего один из десяти последних матчей. Поражение 1:2 от Швейцарии дома. В остальных матчах 7 побед и 2 ничьи. Разница голов 25:7.

Факты и цифры:

Испания забивает в 10-ти матчах кряду;

Испания забивает в 9 из 10 матчей ЧМ;

Испания забивает 1 мяч в четырех очных встречах на ЧМ;

Испания забивает во втором тайме в 4 матчах;

Испания не проигрывает в 6 матчах ЧМ.

Германия усложнила себе задачу по выходу из группы. Немецкая сборная стартовала с поражения от Японии 1:2. Немцы открыли счет в первом тайме, реализовав пенальти. 11-метровый исполнил Илкай Гюндоган. По количеству созданных моментов в первом тайме немецкая сборная могла рассчитывать на 2-3 гола. Первый удар по воротам Германии японцы нанесли только в компенсированное время первого тайма. Во второй половине игры тренер японской сборной сделал успешные замены. Оба гола на счету резервистов.

Поражение от Японии стало вторым в четырех последних играх. До этого немецкая сборная уступила Венгрии 0:1. Всего в 10-ти играх два поражения, три победы и 5 ничьих. Разница голов 16:12

Факты и цифры:

Германия пропускает в 8 из 10 матчей;

В трех гостевых играх Германии забивают обе команды;

Германия пропускает в 8 официальных матчах;

Германия пропускает в 5 из 6 матчей ЧМ;

Германия проиграла 3 из 4 матчей на ЧМ;

Не больше 3 голов забивалось в 8 из 9 матчей Германии на ЧМ;

Германия не забивает больше 1 гола в 5 из 7 матчей ЧМ;

У Лероя Сане травма колена, его выход на поле под вопросом.

Прогноз на матч ЧМ-2022 Испания — Германия

В паре нет явного претендента на три очка. По котировкам букмекеров Испания выступает фаворитом матча. Ниже коэффициенты на основной исход и результативность игры.

Букмекерская контора Победа Испании Ничья Победа Германии ТМ2,5 ТБ2,5 1хСтавка 2,41 3,58 2,896 2,20 1,72 Winline 2,41 3,60 2,80 2,10 1,71 Мелбет 2,43 3,55 2,87 2,12 1,75 BetBoom 2,44 3,56 2,88 2,13 1,76 Leon 2,36 3,56 2,89 2,19 1,70 Pari 2,35 3,65 2,90 2,18 1,75 Fonbet 2,35 3,65 2,90 2,18 1,75 Лига Ставок 2,47 3,55 2,80 2,10 1,72 Олимпбет 2,43 3,63 2,83 2,13 1,74 Марафон 2,39 3,58 2,90 2,20 1,72

В рамках ЧМ команды сыграли 4 раза и преимущество на стороне немецкой сборной. Германия была сильнее на турнирах 1966 и 1982 годов. Испания выиграла последний матч на турнире 2010 года. В 1994 команды сыграли вничью. В трех из четырех матчей прошла ставка на обмен голами. Если брать все официальные встречи, то у команд равенство: по четыре победы и три ничьи. Германия провела не самый плохой матч с Японией, если смотреть на созданные моменты. В игре с Испанией немецкая сборная может рассчитывать на гол. Ставка на матч: «обе забьют — да» с коэффициентом 1,57 по линии БК «Марафон».

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