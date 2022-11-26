Во сколько играют Сборная Испании – Сборная Германии, ЧМ-2022, 27 ноября, время начала матча
В воскресенье, 27 ноября, сыграют сборная Испании и сборная Германии в группе E Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре.
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Где смотреть матч Испания – Германия
- Игра пройдет на стадионе «Al Bayt Stadium».
- Встречу будут в прямом эфире показывать каналы Матч-ТВ и Матч-Футбол1.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
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