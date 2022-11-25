Юрген Клинсманн: «Германия прижата к стенке. Нужно совершить чудо и обыграть Испанию, чтобы не отправиться домой»

считает, что Германию на ЧМ-2022 спасет только чудо.

В матче 1-го тура группового этапа турнира в Катаре немцы сенсационно проиграли (1:2).

«Очевидно, что это огромное, огромное разочарование для нас, немцев. Игра в целом была недостаточно хороша. Это было не то, чего мы ожидали после катастрофы на чемпионате мира в России, когда они поехали домой после группового этапа.

Мы надеялись, что они покажут правильный настрой, покажут правильный темп, правильную энергию, но даже когда они вели 1:0, у меня не было ощущения, что они включат более высокую передачу. Англия так и сделала [против Ирана]. Они забили один гол, им нужен был второй, третий, четвертый...

А они [футболисты сборной ] были довольны первым голом и хотели сыграть не напрягаясь, но Япония их наказала.

Япония играла очень плохо в первом тайме, но мы позволили им вернуться в игру. Они были энергичны, полны сил и заслужили победу.

Но теперь Германия прижата к стенке, и если они не совершат чудо против и не обыграют ее, то могут отправиться домой», – заявил экс-тренер немецкой сборной в беседе с BBC.

Команда Ханси Флика встретится с Испанией 27 ноября.