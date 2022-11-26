Дани Ольмо: «Германия рискнет всем, им нужно побеждать. Они захотят доминировать в матче, как и мы»
Дани Ольмо поделился ожиданиями от игры между Испанией и Германией на ЧМ-2022.
– Чего вы ждете от Германии, которая проиграла в первом туре?
– Они рискнут всем, им нужно выигрывать. Победой мы гарантируем себе место в плей-офф, и это наша цель. Это отличный матч чемпионата мира.
Германия – отличная команда с прекрасными игроками. Хоть они и проиграли Японии, у них были шансы, они владели мячом. Но мы готовимся к игре с оптимизмом. В составе Германии – игроки мирового уровня, они захотят доминировать в матче, как и мы.
– Кого в сборной Германии вы считаете главной угрозой?
– Сейчас Мусиала – это их главная опасность. Он в отличной форме. Я вижу это, когда слежу за ним в Бундеслиге и здесь, в Катаре. Сейчас он чувствует уверенность.
– Япония обыграла Германию за счет движения и скорости.
– С динамикой и скоростью любой команде тяжело справиться. Япония использует свои козыри, а мы – свои. К матчу с Германией мы подойдем так же, как к игре с Коста-Рикой.
– Как вы считаете, скорость на флангах – это хорошее оружие против Германии?
– Скорость – это всегда плюс. У нас есть очень быстрые игроки – например, Нико Уильямс и Ферран, но посмотрим, куда заведет нас игра, и как будет действовать Германия, – сказал полузащитник сборной Испании и «РБ Лейпциг».
Матч между сборными Испании и Германии состоится завтра, 27 ноября, и начнется в 22:00 по московскому времени.
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