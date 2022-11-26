Люка Эрнандес задумался о завершении карьеры после разрыва крестов на ЧМ-2022, но оставил эти мысли после операции (L’Équipe)

, порвавший кресты на , думал о завершении карьеры.

Как пишет L’Équipe, в сборной Франции на травму 26-летнего защитника отреагировали совсем не так, как на травму Карима Бензема. Если форварда вечером после получения повреждения поддержал только Маркус Тюрам, то из-за травмы Эрнандеса были расстроены все игроки команды.

В перерыве матча с Австралией игрок сидел в раздевалке и пытался скрыть слезы. Он был очень подавлен, когда вернулся в отель сборной . , и брат Люки Тео провели рядом с ним весь вечер, а Тео остался в его комнате до утра. Братья звонили маме.

Люка на протяжении всей карьеры страдает от травм и, как пишет L’Équipe, после матча с Австралией он даже думал о завершении карьеры.

Однако после успешной операции Эрнандес оставил эти мысли и приступил к восстановлению. Защитник «Баварии» даже в шутку заверил партнеров по сборной Франции, что восстановится к финалу ЧМ-2022.

В ходе карьеры у француза было более 20 травм. Статистику Эрнандеса можно найти здесь.