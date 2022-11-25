Люка Эрнандес, порвавший кресты на ЧМ, пропустит 6-9 месяцев. Защитник «Баварии» успешно прооперирован

Защитник «Баварии» , порвавший кресты на , успешно прооперирован.

На днях игрок сборной получил разрыв передней крестообразной связки правого колена в матче с Австралией (4:1) в стартовом матче ЧМ-2022.

сообщила, что игрок успешно прооперирован. Через несколько дней он начнет реабилитацию в Мюнхене.

Обычно на восстановление от этой травмы требуется 6-9 месяцев. Возможно, Эрнандес уже не сыграет за «Баварию» в этом сезоне.

Ранее стало известно, что «Бавария» не планирует покупать замену Эрнандесу. Игрок и клуб близки к продлению контракта.

На счету 26-летнего футболиста 11 матчей, 1 гол и 1 результативная передача. Его статистика доступна здесь.