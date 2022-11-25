Люка Эрнандес, порвавший кресты на ЧМ, пропустит 6-9 месяцев. Защитник «Баварии» успешно прооперирован
Защитник «Баварии» Люка Эрнандес, порвавший кресты на ЧМ-2022, успешно прооперирован.
На днях игрок сборной Франции получил разрыв передней крестообразной связки правого колена в матче с Австралией (4:1) в стартовом матче ЧМ-2022.
«Бавария» сообщила, что игрок успешно прооперирован. Через несколько дней он начнет реабилитацию в Мюнхене.
Обычно на восстановление от этой травмы требуется 6-9 месяцев. Возможно, Эрнандес уже не сыграет за «Баварию» в этом сезоне.
Ранее стало известно, что «Бавария» не планирует покупать замену Эрнандесу. Игрок и клуб близки к продлению контракта.
На счету 26-летнего футболиста 11 матчей, 1 гол и 1 результативная передача. Его статистика доступна здесь.
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