Люка Эрнандес, порвавший кресты на ЧМ, пропустит 6-9 месяцев. Защитник «Баварии» успешно прооперирован

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Франции по футболу травмы ЧМ-2022 Люка Эрнандес Футбол

Защитник «Баварии» Люка Эрнандес, порвавший кресты на ЧМ-2022, успешно прооперирован.

На днях игрок сборной Франции получил разрыв передней крестообразной связки правого колена в матче с Австралией (4:1) в стартовом матче ЧМ-2022.

«Бавария» сообщила, что игрок успешно прооперирован. Через несколько дней он начнет реабилитацию в Мюнхене.

Обычно на восстановление от этой травмы требуется 6-9 месяцев. Возможно, Эрнандес уже не сыграет за «Баварию» в этом сезоне.

Ранее стало известно, что «Бавария» не планирует покупать замену Эрнандесу. Игрок и клуб близки к продлению контракта.

На счету 26-летнего футболиста 11 матчей, 1 гол и 1 результативная передача. Его статистика доступна здесь.

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