После отъезда из сборной Франции атмосфера в команде улучшилась.

Как сообщает L’Équipe, после того, как форвард мадридского получил травму на тренировке и покинул расположение сборной , атмосфера в команде стала «легче», игроки почувствовали облегчение.

Лишь один партнер по сборной Франции – – навестил Бензема в его комнате вечером после получения травмы, которая лишила его шансов на участие в чемпионате мира. Бензема и Тюрам дружат.

По данным источника, после отъезда Бензема жизнь в сборной Франции разделилась на до и после – теперь все в команде хорошо проводят время вместе.

В частности, некоторые молодые и неопытные игроки чувствовали себя некомфортно рядом с форвардом.