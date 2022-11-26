После отъезда Бензема атмосфера в сборной Франции стала лучше. Игроки почувствовали облегчение
После отъезда Карима Бензема из сборной Франции атмосфера в команде улучшилась.
Как сообщает L’Équipe, после того, как форвард мадридского «Реала» получил травму на тренировке и покинул расположение сборной Франции, атмосфера в команде стала «легче», игроки почувствовали облегчение.
Лишь один партнер по сборной Франции – Маркус Тюрам – навестил Бензема в его комнате вечером после получения травмы, которая лишила его шансов на участие в чемпионате мира. Бензема и Тюрам дружат.
По данным источника, после отъезда Бензема жизнь в сборной Франции разделилась на до и после – теперь все в команде хорошо проводят время вместе.
В частности, некоторые молодые и неопытные игроки чувствовали себя некомфортно рядом с форвардом.
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