После отъезда Бензема атмосфера в сборной Франции стала лучше. Игроки почувствовали облегчение

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига ЧМ-2022 Маркус Тюрам Футбол

После отъезда Карима Бензема из сборной Франции атмосфера в команде улучшилась.

Как сообщает L’Équipe, после того, как форвард мадридского «Реала» получил травму на тренировке и покинул расположение сборной Франции, атмосфера в команде стала «легче», игроки почувствовали облегчение.

Лишь один партнер по сборной Франции – Маркус Тюрам – навестил Бензема в его комнате вечером после получения травмы, которая лишила его шансов на участие в чемпионате мира. Бензема и Тюрам дружат.

По данным источника, после отъезда Бензема жизнь в сборной Франции разделилась на до и после – теперь все в команде хорошо проводят время вместе.

В частности, некоторые молодые и неопытные игроки чувствовали себя некомфортно рядом с форвардом.

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