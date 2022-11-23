«Бавария» не будет покупать замену Эрнандесу, порвавшему кресты: «Он боец и вернется сильным»

не станет покупать игрока на замену травмированному зимой.

Защитник мюнхенцев порвал переднюю крестообразную связку правого колена в игре Франции с Австралией (4:1) на ЧМ-2022.

«Бавария» не планирует искать ему замену, сообщает журналист Sport1 Керри Хау.

Информацию подтвердил спортивный директор «Баварии» .

«Конечно, мы все в шоке и очень сожалеем о произошедшем. Но Люка – боец, и он вернется сильным. Мы ничего не будем делать зимой», – сказал Салихамиджич.