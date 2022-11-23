«Бавария» не будет покупать замену Эрнандесу, порвавшему кресты: «Он боец и вернется сильным»

Теги Бавария Хасан Салихамиджич бундеслига Германия Сборная Франции по футболу травмы Люка Эрнандес Футбол

«Бавария» не станет покупать игрока на замену травмированному Люке Эрнандесу зимой.

Защитник мюнхенцев порвал переднюю крестообразную связку правого колена в игре Франции с Австралией (4:1) на ЧМ-2022.

«Бавария» не планирует искать ему замену, сообщает журналист Sport1 Керри Хау.

Информацию подтвердил спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.

«Конечно, мы все в шоке и очень сожалеем о произошедшем. Но Люка – боец, и он вернется сильным. Мы ничего не будем делать зимой», – сказал Салихамиджич.

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