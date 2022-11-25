Неймар восстановится от травмы к 1/8 финала ЧМ, скорее всего. Им не рискнут в игре с Камеруном в 3-м туре
Неймар, скорее всего, восстановится от травмы к матчу 1/8 финала ЧМ-2022.
Журналист Дани Гил со ссылкой на окружение форварда пишет, что он, скорее всего, пропустит матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Швейцарии. Также тренер сборной Бразилии Тите не станет рисковать Неймаром в заключительной игре группового этапа против Камеруна.
Сейчас планируется, что Неймар восстановится от травмы к плей-офф ЧМ-2022.
Во вчерашнем матче между Бразилией и Сербией (2:0) форвард получил растяжение связок голеностопа. В этой игре на Неймаре сфолили 9 раз.
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