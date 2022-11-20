Касильяс считает, что Роналду может стать лучшим бомбардиром ЧМ: «Люди не верят в него – забывают, чего он достиг. Но у него до сих пор есть все для игры на высочайшем уровне»
Икер Касильяс считает, что Криштиану Роналду ярко себя проявит на ЧМ-2022.
– Кто станет лучшим бомбардиром?
– Очень сложно ответить. Раньше я бы назвал Бензема, учитывая, какой у него был период, но после этой травмы... Потом на ум приходит Неймар, он может себя показать. Или Месси.
Или Криштиану! Всем кажется, что Роналду приехал на этот чемпионат мира погостить. Люди не верят в него из-за всего того, что он делает в «Манчестер Юнайтед», но...
– Вы в него верите?
– Да. Когда люди говорят о Крише, то забывают, чего он достиг. А он помнит и знает, чего добился.
Я бы в любом случае хотел бы видеть его в своей команде. У Криштиану по-прежнему есть все, чтобы играть на высочайшем уровне, – сказал бывший вратарь «Реала» и сборной Испании.
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