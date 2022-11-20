Касильяс считает, что Роналду может стать лучшим бомбардиром ЧМ: «Люди не верят в него – забывают, чего он достиг. Но у него до сих пор есть все для игры на высочайшем уровне»

считает, что ярко себя проявит на .

– Кто станет лучшим бомбардиром?

– Очень сложно ответить. Раньше я бы назвал Бензема, учитывая, какой у него был период, но после этой травмы... Потом на ум приходит , он может себя показать. Или Месси.

Или Криштиану! Всем кажется, что Роналду приехал на этот чемпионат мира погостить. Люди не верят в него из-за всего того, что он делает в , но...

– Вы в него верите?

– Да. Когда люди говорят о Крише, то забывают, чего он достиг. А он помнит и знает, чего добился.

Я бы в любом случае хотел бы видеть его в своей команде. У Криштиану по-прежнему есть все, чтобы играть на высочайшем уровне, – сказал бывший вратарь «Реала» и сборной Испании.