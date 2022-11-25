Гьян о пенальти на Роналду: «Нарушение не было очевидным. Не понимаю, почему судья не смотрел ВАР»

считает пенальти на неочевидным.

Во вчерашнем матче 1-го тура группового этапа сборная обыграла Гану (3:2). Команда Фернанду Сантуша повела в счете на 65-й минуте благодаря голу с пенальти, который заработал и реализовал Криштиану Роналду.

«Это неочевидный пенальти, ситуация была 50 на 50. Судья не должен был ставить пенальти. Нарушение не было очевидным. Не понимаю, почему судья не воспользовался ВАР», – сказал бывший форвард сборной Ганы для Super Sports.

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