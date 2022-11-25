Вингер Ганы Букари, отпраздновавший гол в стиле Роналду, об обвинениях в неуважении: «Воспитание не позволяет мне не уважать старших, а особенно – одного из кумиров»
Игрока сборной Ганы, отпраздновавшего гол в стиле Криштиану Роналду, обвинили в неуважении.
Вингер Осман Букари, вышедший на замену на 77-й минуте, забил сборной Португалии на 89-й, а потом отпраздновал в стиле Криштиану Роналду.
«Я заметил, что мое празднование оценили как неуважение к Роналду. Это неверно. Меня охватили эмоции, ведь я забил в дебютном матче чемпионата мира за свою страну. Это привело к такому празднованию.
Воспитание не позволяет мне быть неуважительным к старшим, а особенно – к одному из моих кумиров.
Спасибо за поддержку. Мы сконцентрированы на следующей игре», – написал хавбек сборной Ганы и «Црвены Звезды».
Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill
Следующий матч сборная Ганы проведет 28 ноября – против Южной Кореи.
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