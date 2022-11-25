Вингер Ганы Букари, отпраздновавший гол в стиле Роналду, об обвинениях в неуважении: «Воспитание не позволяет мне не уважать старших, а особенно – одного из кумиров»

Игрока сборной Ганы, отпраздновавшего гол в стиле , обвинили в неуважении.

Вингер Осман Букари, вышедший на замену на 77-й минуте, забил сборной на 89-й, а потом отпраздновал в стиле Криштиану Роналду.

«Я заметил, что мое празднование оценили как неуважение к Роналду. Это неверно. Меня охватили эмоции, ведь я забил в дебютном матче чемпионата мира за свою страну. Это привело к такому празднованию.

Воспитание не позволяет мне быть неуважительным к старшим, а особенно – к одному из моих кумиров.

Спасибо за поддержку. Мы сконцентрированы на следующей игре», – написал хавбек сборной Ганы и .

Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill

Следующий матч сборная Ганы проведет 28 ноября – против Южной Кореи.