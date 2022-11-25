«Роналду нырнул. Он жульничал, и это ужасный пример для детей». Саттон о пенальти Португалии
Крис Саттон считает, что Криштиану Роналду подает дурной пример детям.
Во вчерашнем матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 сборная Португалии обыграла Гану (3:2). Команда Фернанду Сантуша повела в счете на 65-й минуте благодаря голу с пенальти, который заработал и реализовал Криштиану Роналду.
«Смотрите, такое случается не впервые. Должен сказать, судьи на ВАР – абсолютные профаны.
Не очень хорошее поведение со стороны Роналду. Он подает ужасный пример детям по всему миру. Все будут валиться с ног. Роналду – отличный игрок, но он жульничал.
Думаю, судьям нужно было действовать решительнее. Очень неприятно, что они это пропустили. Я был на матче сборной Бразилии и увидел повтор. Черт возьми, этот эпизод даже не нужно просматривать несколько раз, чтобы понять, что он нырнул.
Он просто нарисовал падение. Это нечестно. ВАР не должен пропускать такое.
Я читал комментарии, где писали, что пенальти был. Это нелепость и обман. Знаю, что у него есть фанаты среди журналистов и по всему миру, но ребята, вы чего? Это было ужасно», – сказал бывший нападающий «Селтика» в интервью Daily Mail.
Пенальти на Роналду не было, но был на Жоау Феликсе. Разбор скандального судейства Португалия – Гана
Роналду – первый в истории с голами на пяти ЧМ! Забил с пенальти и сделал Siiiu на фоне портрета Месси
Роналду против Ганы в 12 фото: жесткий прессинг обороны, контакт в штрафной, радость сестры, реакция тен Хага
Комментарии