«Роналду нырнул. Он жульничал, и это ужасный пример для детей». Саттон о пенальти Португалии

считает, что подает дурной пример детям.

Во вчерашнем матче 1-го тура группового этапа сборная Португалии обыграла Гану (3:2). Команда Фернанду Сантуша повела в счете на 65-й минуте благодаря голу с пенальти, который заработал и реализовал Криштиану Роналду.

«Смотрите, такое случается не впервые. Должен сказать, судьи на ВАР – абсолютные профаны.

Не очень хорошее поведение со стороны Роналду. Он подает ужасный пример детям по всему миру. Все будут валиться с ног. Роналду – отличный игрок, но он жульничал.

Думаю, судьям нужно было действовать решительнее. Очень неприятно, что они это пропустили. Я был на матче сборной Бразилии и увидел повтор. Черт возьми, этот эпизод даже не нужно просматривать несколько раз, чтобы понять, что он нырнул.

Он просто нарисовал падение. Это нечестно. ВАР не должен пропускать такое.

Я читал комментарии, где писали, что пенальти был. Это нелепость и обман. Знаю, что у него есть фанаты среди журналистов и по всему миру, но ребята, вы чего? Это было ужасно», – сказал бывший нападающий «Селтика» в интервью Daily Mail.

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