«10 из 10 за этот нырок, Криштиану!» Экс-игрок сборной США Конрад о пенальти Португалии
Джимми Конрад считает, что пенальти на Криштиану Роналду был назначен неверно.
Во вчерашнем матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 сборная Португалии обыграла Гану (3:2). Команда Фернанду Сантуша повела в счете на 65-й минуте благодаря голу с пенальти, который заработал и реализовал Криштиану Роналду.
«10 из 10 за этот нырок, Криштиану!» – написал бывший защитник сборной США.
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