«10 из 10 за этот нырок, Криштиану!» Экс-игрок сборной США Конрад о пенальти Португалии

считает, что пенальти на был назначен неверно.

Во вчерашнем матче 1-го тура группового этапа сборная Португалии обыграла Гану (3:2). Команда Фернанду Сантуша повела в счете на 65-й минуте благодаря голу с пенальти, который заработал и реализовал Криштиану Роналду.

«10 из 10 за этот нырок, Криштиану!» – написал бывший защитник сборной США.

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