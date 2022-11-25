«10 из 10 за этот нырок, Криштиану!» Экс-игрок сборной США Конрад о пенальти Португалии

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу судьи сборная Ганы по футболу ЧМ-2022 Джимми Конрад соцсети ахахаха Футбол

Джимми Конрад считает, что пенальти на Криштиану Роналду был назначен неверно.

Во вчерашнем матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 сборная Португалии обыграла Гану (3:2). Команда Фернанду Сантуша повела в счете на 65-й минуте благодаря голу с пенальти, который заработал и реализовал Криштиану Роналду.

«10 из 10 за этот нырок, Криштиану!» – написал бывший защитник сборной США.

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