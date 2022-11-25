Роналду – Коште, ошибка которого чуть не привела к голу Ганы в концовке: «Улыбайся, #####! Мы победили, #####!»
Криштиану Роналду поддержал Диогу Кошту после игры с Ганой на ЧМ-2022.
На девятой добавленной минуте, когда Португалия вела 3:2, Кошта забрал мяч в руки, взял паузу, дождался, пока все футболисты уйдут из штрафной, и положил его на газон. Однако за его спиной оставался Иньяки Уильямс, который попытался отобрать у голкипера мяч, но поскользнулся и не сумел забить.
После финального свистка Роналду подошел к Коште и сказал: «Ты должен улыбаться, #####! Мы победили, #####! Ты пропустил [в том моменте]?» Кошта ответил: «Нет, но это было близко».
Роналду сказал: «Ну и что? Ты должен улыбаться, #####! Мы победили! Еще одна победа, и мы пройдем дальше! Ты можешь улыбаться, #####! Вперед! Мы победили, #####!»
Вратарь Португалии чуть не дал Ивана Левенца на последней секунде. Реакция Роналду – бесценна
Фото: Gettyimages.ru/Charlotte Wilson/Offside
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