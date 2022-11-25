«Я всегда предпочитал Месси, а фанатом Роналду не был никогда. Когда эго игрока столь велико, я не понимаю этого». Оби Микел о Криштиану

признался, что ему нравится больше, чем .

«Я никогда не был фанатом Роналду.

Когда эго игрока столь велико, я не понимаю этого. Он никогда не входил в число моих любимых игроков. Я всегда предпочитал Месси», – сказал бывший полузащитник «Челси» в интервью Dubai Eye.

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