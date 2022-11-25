«Я всегда предпочитал Месси, а фанатом Роналду не был никогда. Когда эго игрока столь велико, я не понимаю этого». Оби Микел о Криштиану
Джон Оби Микел признался, что Лионель Месси ему нравится больше, чем Криштиану Роналду.
«Я никогда не был фанатом Роналду.
Когда эго игрока столь велико, я не понимаю этого. Он никогда не входил в число моих любимых игроков. Я всегда предпочитал Месси», – сказал бывший полузащитник «Челси» в интервью Dubai Eye.
Роналду – первый в истории с голами на пяти ЧМ! Забил с пенальти и сделал Siiiu на фоне портрета Месси
Роналду против Ганы в 12 фото: жесткий прессинг обороны, контакт в штрафной, радость сестры, реакция тен Хага
Пенальти на Роналду не было, но был на Жоау Феликсе. Разбор скандального судейства Португалия – Гана
Комментарии