«Я всегда предпочитал Месси, а фанатом Роналду не был никогда. Когда эго игрока столь велико, я не понимаю этого». Оби Микел о Криштиану

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Джон Оби Микел признался, что Лионель Месси ему нравится больше, чем Криштиану Роналду.

«Я никогда не был фанатом Роналду.

Когда эго игрока столь велико, я не понимаю этого. Он никогда не входил в число моих любимых игроков. Я всегда предпочитал Месси», – сказал бывший полузащитник «Челси» в интервью Dubai Eye. 

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