Дани Алвес: «Мбаппе – феномен, который еще не понял, что рядом более феноменальные игроки. Пасуй он Неймару и Месси, «ПСЖ» забивал бы по 150 голов»

Дани Алвес считает, что и Неймар сильнее .

«Мбаппе – феномен, который еще не понял, что рядом с ним в атаке играют более феноменальные игроки. Неймар и Месси уникальны. Они видят и делают то, что не видят и не могут сделать другие. Большой игрок всегда должен знать и понимать, с кем выходит на поле. Партнеры по команде помогают раскрывать качества еще лучше.

Нужно действовать умно, чтобы извлекать пользу из потенциала и Месси. Это два гения. Считаю, я неплох, но, играя с Лео, я отдавал мяч ему. Играя с Неем, я тоже отдаю мяч ему.

Если бы Мбаппе отдавал мяч Месси и Неймару, то «ПСЖ» забивал бы по 150 голов», – сказал защитник сборной и «Пумас», игравший с Месси и Неймаром в «Барселоне», а с Мбаппе – в .