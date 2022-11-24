Дани Алвес: «Мбаппе – феномен, который еще не понял, что рядом более феноменальные игроки. Пасуй он Неймару и Месси, «ПСЖ» забивал бы по 150 голов»
Дани Алвес считает, что Лионель Месси и Неймар сильнее Килиана Мбаппе.
«Мбаппе – феномен, который еще не понял, что рядом с ним в атаке играют более феноменальные игроки. Неймар и Месси уникальны. Они видят и делают то, что не видят и не могут сделать другие. Большой игрок всегда должен знать и понимать, с кем выходит на поле. Партнеры по команде помогают раскрывать качества еще лучше.
Нужно действовать умно, чтобы извлекать пользу из потенциала Неймара и Месси. Это два гения. Считаю, я неплох, но, играя с Лео, я отдавал мяч ему. Играя с Неем, я тоже отдаю мяч ему.
Если бы Мбаппе отдавал мяч Месси и Неймару, то «ПСЖ» забивал бы по 150 голов», – сказал защитник сборной Бразилии и «Пумас», игравший с Месси и Неймаром в «Барселоне», а с Мбаппе – в «ПСЖ».
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