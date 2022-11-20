Гленн Ходдл: «Месси – гений, но на него всегда давила история победы Марадоны на ЧМ с посредственной командой»

Экс-хавбек «Тоттенхэма» Гленн Ходдл поделился ожиданиями от игры на .

«Месси – фантастический игрок, гений. Но на него всегда давила история – история победы на чемпионате мира с посредственной командой.

Лионель захочет разобраться с этим. У него неплохая команда, имеющая хорошие шансы на победу.

Есть давление и на . Он в этом сезоне хорош, по-настоящему взялся за дело. Он, возможно, стал решительнее, чем обычно, потому что понимает, что очень хороша, что это может быть шанс на победу.

Так что на этих двоих оказывается определенное давление. Они могут провести средненький турнир, но все ожидают, что они выступят отлично», – сказал Ходдл.