Гленн Ходдл: «Месси – гений, но на него всегда давила история победы Марадоны на ЧМ с посредственной командой»
Экс-хавбек «Тоттенхэма» Гленн Ходдл поделился ожиданиями от игры Лионеля Месси на ЧМ-2022.
«Месси – фантастический игрок, гений. Но на него всегда давила история Диего Марадоны – история победы на чемпионате мира с посредственной командой.
Лионель захочет разобраться с этим. У него неплохая команда, имеющая хорошие шансы на победу.
Есть давление и на Неймара. Он в этом сезоне хорош, по-настоящему взялся за дело. Он, возможно, стал решительнее, чем обычно, потому что понимает, что Бразилия очень хороша, что это может быть шанс на победу.
Так что на этих двоих оказывается определенное давление. Они могут провести средненький турнир, но все ожидают, что они выступят отлично», – сказал Ходдл.
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