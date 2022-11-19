Маурисио Почеттино: «Мбаппе моложе Месси и Неймара и, следовательно, незрел, хотя уже выиграл ЧМ. Килиан – зверь, но ему еще нужно найти себя»

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Маурисио Почеттино высказался о предстоящем чемпионате мира. 

«Южная Америка не побеждает на чемпионате мира с 2002 года. Все зависит от Месси и Неймара и от их взгляда на игру, совершенно разного, особенно в процессе созидания.

Мбаппе? По сравнению с двумя другими он моложе и, следовательно, незрел, хотя он уже выиграл чемпионат мира – моменты командного спорта, которые трудно понять.

Килиан – зверь, у него отличная харизма, способная привлекать людей, но ему все еще нужно найти себя», – сказал бывший главный тренер «ПСЖ» La Gazzetta dello Sport. 

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