Маурисио Почеттино: «Мбаппе моложе Месси и Неймара и, следовательно, незрел, хотя уже выиграл ЧМ. Килиан – зверь, но ему еще нужно найти себя»

высказался о предстоящем чемпионате мира.

«Южная Америка не побеждает на чемпионате мира с 2002 года. Все зависит от Месси и и от их взгляда на игру, совершенно разного, особенно в процессе созидания.

Мбаппе? По сравнению с двумя другими он моложе и, следовательно, незрел, хотя он уже выиграл чемпионат мира – моменты командного спорта, которые трудно понять.

Килиан – зверь, у него отличная харизма, способная привлекать людей, но ему все еще нужно найти себя», – сказал бывший главный тренер La Gazzetta dello Sport.