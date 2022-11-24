Глейзер о готовности продать «МЮ»: «Оцениваем стратегические альтернативы. Посмотрим, к чему это приведет»
Совладелец «Манчестер Юнайтед» Аврам Глейзер высказался о решении продать клуб.
«Как мы объявили вчера, руководство отследило все процессы и решило, что оценит стратегические альтернативы. Этим мы и занимаемся. Посмотрим, к чему это нас приведет», – сказал Глейзер.
23 ноября Глейзеры объявили о готовности продать «Манчестер Юнайтед».
Американцы стали владельцами «Ман Юнайтед» в 2005 году в результате сделки на сумму 790 миллионов фунтов. Сейчас рыночная капитализация манкунианцев составляет примерно 2,15 млрд долларов (1,81 млрд фунтов).
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