Глейзер о готовности продать «МЮ»: «Оцениваем стратегические альтернативы. Посмотрим, к чему это приведет»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Глейзеры Футбол

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Аврам Глейзер высказался о решении продать клуб.

«Как мы объявили вчера, руководство отследило все процессы и решило, что оценит стратегические альтернативы. Этим мы и занимаемся. Посмотрим, к чему это нас приведет», – сказал Глейзер.

23 ноября Глейзеры объявили о готовности продать «Манчестер Юнайтед».

Американцы стали владельцами «Ман Юнайтед» в 2005 году в результате сделки на сумму 790 миллионов фунтов. Сейчас рыночная капитализация манкунианцев составляет примерно 2,15 млрд долларов (1,81 млрд фунтов).

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные