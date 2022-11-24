Глейзер о готовности продать «МЮ»: «Оцениваем стратегические альтернативы. Посмотрим, к чему это приведет»

Совладелец Аврам Глейзер высказался о решении продать клуб.

«Как мы объявили вчера, руководство отследило все процессы и решило, что оценит стратегические альтернативы. Этим мы и занимаемся. Посмотрим, к чему это нас приведет», – сказал Глейзер.

23 ноября Глейзеры объявили о готовности продать «Манчестер Юнайтед».

Американцы стали владельцами «Ман Юнайтед» в 2005 году в результате сделки на сумму 790 миллионов фунтов. Сейчас рыночная капитализация манкунианцев составляет примерно 2,15 млрд долларов (1,81 млрд фунтов).